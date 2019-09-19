Кремль прокомментировал срыв Украиной соглашения по Донбассу

Позиция Украины по «формуле Штайнмайера» подтверждает, что до саммита в нормандском формате необходима подготовительная работа. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», - цитирует RT представителя Кремля.

Как заявил Песков, «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Украиной условий для подписания документа является новой позицией для всех государств, которые ранее декларировали свое согласие с данной формулой.

Накануне, 18 сентября, представитель Украины на заседании контактной группы, которая проходила в Минске, отказался поставить подпись под «формулой Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» определяет, каким образом будет применяться закон об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР. Сначала его должны ввести на день выборов, а потом, после публикации отчета ОБСЕ об их результатах, на постоянной основе.