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Бюст конструктору-оружейнику Афанасьеву открыли в Туле

Александра Арсентьева
15:30 19.09.2019
В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Бюст конструктору-оружейнику Афанасьеву открыли в Туле
© Фото: Правительство Тульской области

В Туле на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием государственного музея оружия прошло открытие бюста выдающегося конструктора, Героя социалистического Труда, лауреата государственной премии СССР Николая Афанасьева. Об этом говорится на сайте правительства региона.

В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что Афанасьев внес неоценимый вклад в развитие оружейного дела.

«Авиационные и зенитные пушки и пулеметы, разработанные Николаем Михайловичем, и сейчас стоят на вооружении многих стран мира. Его имя навсегда вписано в историю российского оружейного дела», - сказал Дюмин.

После возложения цветов к бюсту Дюмин пообщался с молодыми учеными и конструкторами ведущих тульских оборонных предприятий. Глава региона добавил, что у каждого из них, несмотря на молодой возраст, уже имеется богатый опыт.

В ходе беседы один ученых отметил, что Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме выпускаемой продукции ОПК до 50%.

Специалист спросил губернатора, какие перспективы выполнения данной задачи в Тульской области. Дюмин сообщил, что все условия для этого созданы.

Глава региона также добавил, что был сформирован портфель проектов по выпуску гражданской продукции. 12 предприятий Тульской области в будущем готовы показать 75 наименований гражданской продукции, которые могут быть использованы в восьми национальных проектах. 

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