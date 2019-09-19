Как F-35 видит мир: кадры Lockheed Martin
Отмечаются мультиспектральный диапазон и существенная экономия средств усовершенствованной электрооптической системы прицеливания.
© Видео: Lockheed Martin, Facebook © Фото: Lockheed Martin, Facebook
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin опубликовала ролик, на котором показана работа модифицированной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
«Видите разницу? Справа Advanced EOTS для F-35 Lightning II предлагает кристально чистое разрешение», - говорится в сообщении на Facebook.
Также отмечаются мультиспектральный диапазон и существенная экономия средств.