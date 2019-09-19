Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семейное образование: почему родители стали забирать детей из школ

Карина Харитонова
14:59 19.09.2019
Мотивация у каждого своя: одних не устраивает школьная программа, другие боятся дурного влияния на детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Комитет Госдумы по образованию сейчас занят вопросом: почему в этом учебном году за парты не сели по самым средним оценкам от ста до двухсот тысяч школьников. Все они выбрали семейную форму обучения. Не из-за болезни - одних не устраивает школьная программа, другие боятся дурного влияния. Мотивация у каждого своя.

Например, первым уроком у школьника Антона из Московской области - русский язык. Он проходит знаки препинания. Мальчик учится в шестом классе, но в школу не ходит с первого и появляется там раз в год - сдает итоговые экзамены на «хорошо» и «отлично». У Антона только два репетитора - по английскому и математике. Остальные предметы преподает папа.

У Семенычевых трое детей. Все - на семейном образовании. По мнению папы, это помогает лучше раскрыть потенциал каждого ребенка. Да и учатся дети дома охотнее. Сами выбирают, что хотят освоить лучше.

Не ходят в школу сегодня более ста тысяч российских детей. Всего лишь за год число «домашних» учеников выросло в десять раз. Эксперты объясняют: качество школьного образования устраивает далеко не всех, поэтому популярность семейного обучения - растет.

В законе об образовании от 1992 года уже была предусмотрена семейная форма обучения. Но кроме самой формулировки до сих пор ничего не прописано - как контролировать качество домашнего образования, нужно ли ставить оценки за четверть и кто, наконец, будет выдавать учебники. Это лишь часть вопросов, которые родители и школа решают пока самостоятельно.

В нашей стране сейчас нормативно-подушевое финансирование образования: деньги «идут» за учащимися, учащиеся приходят в школу, деньги «приходят» в школу. Но если учащиеся не приходят в школу, куда должны «идти» деньги? В этом случае, вероятно, родители могут рассчитывать на какую-то компенсацию, но эта схема не прописана.

Не прописана и домашняя программа. Многие осознанно отстают от школьной, а иногда и вовсе «выкидывают» некоторые предметы из расписания. Изучают только те, которые нужны для сдачи ЕГЭ и, соответственно, поступления в вуз. Большая часть «домашних» школьников - старшеклассники.

На таких домашних уроках можно пить чай, перекусывать, закидывать ноги выше головы, даже срывать занятия - устраивать перемены или вовсе каникулы - в любой момент. Правда, экзамены сдавать все равно придется в школе - один на один с учителем. Списать у одноклассников точно не получится - их просто нет. И это главный минус семейного образования, считают эксперты. 

«Социализация этого ребенка, понятно, что она будет идти медленнее, в среде своих сверстников он быстрее будет все-таки погружаться в общество, он будет осваивать коммуникативные какие-то навыки, может быть, даже к чему-то стремиться, глядя на других, от чего-то уходить», - уверен руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан сфере образования Виктор Панин.

Семейное образование часто путают с домашним обучением, куда уходят только по состоянию здоровья. И занимаются с таким ребенка все равно школьные учителя. А семейное - это добровольный перенос ответственности со школы на родителей.  И последнее время на это решаются все больше мам и пап.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2019, 01:34
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
Дата19.09.2019, 13:00
Путин посетит активную фазу учений «Центр-2019»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата19.09.2019, 15:05
ОКБ Сухого планирует создание палубного истребителя нового поколения
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:59 В стране и мире
Видео
Семейное образование: почему родители стали забирать детей из школ
14:48 В стране и мире
Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке
14:22 В стране и мире
Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве
14:21 В стране и мире
Бельгийский истребитель F-16 потерпел крушение во Франции
14:18 Армия
Видео
Морской бой на Каспии: яркие кадры учений «Центр-2019»
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Обнародовавшим подлинные видео с НЛО оказался экс-лидер Blink-182
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Видео
Врачи рассказали, как частое мытье влияет на организм человека
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.