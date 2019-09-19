Семейное образование: почему родители стали забирать детей из школ

Комитет Госдумы по образованию сейчас занят вопросом: почему в этом учебном году за парты не сели по самым средним оценкам от ста до двухсот тысяч школьников. Все они выбрали семейную форму обучения. Не из-за болезни - одних не устраивает школьная программа, другие боятся дурного влияния. Мотивация у каждого своя.

Например, первым уроком у школьника Антона из Московской области - русский язык. Он проходит знаки препинания. Мальчик учится в шестом классе, но в школу не ходит с первого и появляется там раз в год - сдает итоговые экзамены на «хорошо» и «отлично». У Антона только два репетитора - по английскому и математике. Остальные предметы преподает папа.

У Семенычевых трое детей. Все - на семейном образовании. По мнению папы, это помогает лучше раскрыть потенциал каждого ребенка. Да и учатся дети дома охотнее. Сами выбирают, что хотят освоить лучше.

Не ходят в школу сегодня более ста тысяч российских детей. Всего лишь за год число «домашних» учеников выросло в десять раз. Эксперты объясняют: качество школьного образования устраивает далеко не всех, поэтому популярность семейного обучения - растет.

В законе об образовании от 1992 года уже была предусмотрена семейная форма обучения. Но кроме самой формулировки до сих пор ничего не прописано - как контролировать качество домашнего образования, нужно ли ставить оценки за четверть и кто, наконец, будет выдавать учебники. Это лишь часть вопросов, которые родители и школа решают пока самостоятельно.

В нашей стране сейчас нормативно-подушевое финансирование образования: деньги «идут» за учащимися, учащиеся приходят в школу, деньги «приходят» в школу. Но если учащиеся не приходят в школу, куда должны «идти» деньги? В этом случае, вероятно, родители могут рассчитывать на какую-то компенсацию, но эта схема не прописана.

Не прописана и домашняя программа. Многие осознанно отстают от школьной, а иногда и вовсе «выкидывают» некоторые предметы из расписания. Изучают только те, которые нужны для сдачи ЕГЭ и, соответственно, поступления в вуз. Большая часть «домашних» школьников - старшеклассники.

На таких домашних уроках можно пить чай, перекусывать, закидывать ноги выше головы, даже срывать занятия - устраивать перемены или вовсе каникулы - в любой момент. Правда, экзамены сдавать все равно придется в школе - один на один с учителем. Списать у одноклассников точно не получится - их просто нет. И это главный минус семейного образования, считают эксперты.

«Социализация этого ребенка, понятно, что она будет идти медленнее, в среде своих сверстников он быстрее будет все-таки погружаться в общество, он будет осваивать коммуникативные какие-то навыки, может быть, даже к чему-то стремиться, глядя на других, от чего-то уходить», - уверен руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан сфере образования Виктор Панин.

Семейное образование часто путают с домашним обучением, куда уходят только по состоянию здоровья. И занимаются с таким ребенка все равно школьные учителя. А семейное - это добровольный перенос ответственности со школы на родителей. И последнее время на это решаются все больше мам и пап.