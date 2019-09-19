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Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке

Александр Пешков
14:48 19.09.2019
Благодаря США в северной части Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система ПВО в регионе, но она не справилась с поставленной задачей.
Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке
© Фото: army.mil

Американские системы ПВО, поставленные Саудовской Аравией, показали свою беспомощность в ходе удара БПЛА по объектам топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии. Об этом «Звезде» заявил высокопоставленный собеседник в Минобороны России.

По словам собеседника «Звезды», система ПВО, имеющая сплошное радиолокационное поле, включает 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов «PATRIOT». Из них - 36 имеют модификацию PAC–2 и еще 52 – новейшие PAC-3. Кроме того, прямо сейчас в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся еще 3 эсминца УРО американских ВМС, оснащенные системой ПРО «Aegis» и имеющие на вооружении 100 ракет модификации «SM-2».

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК «PATRIOT» и «AEGIS» не соответствуют заявляемым характеристикам, - у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке», - сказал собеседник «Звезды».

При этом собеседник «Звезды» отметил, что оправдания госсекретаря США Майка Помпео о том, что системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, можно принять только в том случае, если бы речь шла об одном комплексе, но не об эшелонированной системе ПВО.

Отметим, что в 2017 году США и Саудовская Аравия подписали соглашение о двухстороннем военно-техническом сотрудничестве на беспрецедентную сумму в 109,7 млрд долларов. Эта сумма сопоставима с военными бюджетами ряда стран. 

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран.

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