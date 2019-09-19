Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В Москве задержаны Мосолов П.О., Магдеева Т.С., Цветнов В.А. и Семиков С.Б.», - цитирует источник ТАСС.

Всем четверым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда, СК просит арестовать всех фигурантов дела. Заседания суда начнутся в ближайшее время.