Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы предъявили обвинение замдиректора департамента Минкультуры Павлу Мосолову и еще трем фигурантам.
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В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В Москве задержаны Мосолов П.О., Магдеева Т.С., Цветнов В.А. и Семиков С.Б.», - цитирует источник ТАСС.
Всем четверым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда, СК просит арестовать всех фигурантов дела. Заседания суда начнутся в ближайшее время.