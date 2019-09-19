Бельгийский истребитель F-16 потерпел крушение во Франции

Истребитель бельгийских ВВС разбился на северо-западе Франции 19 сентября, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил Бельгии.

«Один из наших истребителей F-16 потерпел крушение возле города Лорьян во Франции. Пилоты катапультировались», - говорится в сообщении в Twitter.

По предварительным данным, самолет с военной базы Флоренн в Бельгии участвовал в учениях. Истребитель упал в поле неподалеку от частного дома и повредил его фасад. Инцидент произошел в Бретани в коммуне Плювинье.

© letelegramme.fr

Один из двух пилотов застрял на высоковольтной линии электропередач, пишет газета Ouest-France.

По словам очевидцев, на месте крушения был виден столб черного дыма. В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели.