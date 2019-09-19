Европейскую часть России накроют снег и сильный ветер

В Центральной части России в начале следующей недели выпадет снег. Об этом рассказал «Звезде» начальник ситуационного центра Росгидрометa Юрий Варакин.

«В связи с тем, что очередная порция холодного воздуха с северо-запада выйдет на территорию Центрального федерального округа, включая Московскую, Рязанскую, Тверскую, Владимирскую, Ярославскую области, в пятницу пройдет атмосферный фронт, еще больше понизится температура. С субботы по понедельник температура в Московской области будет опускаться в ночные часы до 0... -2 градусов, а местами, возможно, до -3», - рассказал синоптик.

С воскресенья на понедельник ожидаются осадки смешанной фазы - с сухим снегом либо со снежной крупой. Вероятнее всего, по словам Варакина, осадки пройдут в Ярославской, Ивановской, Владимирской области и на севере и северо-востоке Подмосковья.

Также на указанных территориях ожидается усиление ветра до 18-19 метров в секунду.