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Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу

Андрей Аркадьев
01:34 19.09.2019
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил об итогах переговоров контактной группы в Минске.
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Украинские представители отказались закрепить на бумаге обязательства по реализации плана президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривающего предоставление Донбассу особого статуса.

Полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева срывом договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».

«Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им», - приводит РИА Новости слова политика.

Представитель России напомнил, что предоставление Донбассу постоянно действующего особого статуса в составе украинского государства прямо прописано в минских соглашениях. Дипломат добавил, что Киев также отказался разводить силы в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую увязан с политическим аспектом урегулирования.

«Формула Штайнмайера» определяет, как будет применен закон об особом порядке местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вначале его должны ввести на день выборов, а позже, после публикации отчета ОБСЕ об их итогах, уже на постоянной основе.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера».

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