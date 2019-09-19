Стрелявший в коллег полицейский оказался сыном бывшего чиновника и заядлым рыбаком

35-летний патрульный полиции Алексей Смирнов, который 18 сентября открыл стрельбу по своим коллегам у метро «Рязанский проспект», служит в УВД на метрополитене больше пяти лет. Родом он из поселка городского типа Шаховская в Московской области. Подробности биографии Смирнова сообщает сайт «Комсомольской правды».

Как удалось выяснить журналистам, мужчина отслужил в армии, после чего какое-то время работал судебным приставом. Потом он окончил Волоколамский колледж права и безопасности и устроился на работу в полицию.

Отец полицейского, Владимир Смирнов, в 1990-е годы работал в администрации Шаховской. А после решил заняться бизнесом. Сейчас он в качестве индивидуального предпринимателя занимается производством мебели. Его сына знакомые описывают как спокойного человека, а среди хобби Смирнова-младшего называют рыбалку. На одном из фото в соцсети он позирует с большим уловом.

Напомним, вчера коллеги уличили Алексея Смирнова в получении взятки с мигранта, у которого отсутствовала московская регистрация. За это преступление ему грозило бы увольнение и до трех лет колонии. Однако теперь за нападение на сотрудников УВД он может получить от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В результате стрельбы полицейского один из его коллег погиб на месте. За жизнь другого 41-летнего пострадавшего сотрудника борются врачи, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Смирнова удалось задержать по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».