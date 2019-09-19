СМИ: Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Как пишет Mash, доктора смогли вывести артистку из критического состояния. Им удалось значительно уменьшить отек мозга, после чего Заворотнюк вывели из медикаментозной комы.

В настоящее время она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения.

Накануне вечером 48-летняя Заворотнюк пришла в сознание. Пиар-директор актрисы Марина Потапова рассказала «Московскому комсомольцу», что у нее есть «немаленькие» шансы на выздоровление.

Зимой актрисе диагностировали глиобластому (рак мозга). Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.