СМИ: Заворотнюк перевели в обычную палату
Врачи справились с отеком мозга, и Анастасию Заворотнюк перевели в обычную палату.
© Фото: Vladimir Myshkin, Russian Look, Globallookpress
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
Как пишет Mash, доктора смогли вывести артистку из критического состояния. Им удалось значительно уменьшить отек мозга, после чего Заворотнюк вывели из медикаментозной комы.
В настоящее время она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения.
Накануне вечером 48-летняя Заворотнюк пришла в сознание. Пиар-директор актрисы Марина Потапова рассказала «Московскому комсомольцу», что у нее есть «немаленькие» шансы на выздоровление.
Зимой актрисе диагностировали глиобластому (рак мозга). Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.