Что делать, если в кафе подали некачественное блюдо: советы юриста

Новости об отравлениях людей в кафе и ресторанах в последнее время все чаще появляются в СМИ. Употребление испорченного блюда чревато не только проблемами со здоровьем, но и ударяет по карману пострадавшего человека, ведь ему приходится брать больничный, покупать лекарственные препараты, а также тратить деньги на обследование. Можно ли заставить заведение общественного питания компенсировать причиненный ущерб?

«Если блюдо испорчено, вы это поняли, когда попробовали его и ресторан не отрицает этого, то по закону "О защите прав потребителей" вы имеете право либо на замену блюда, либо на исключение его из счета», - рассказал aif.ru президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

Если кафе или ресторан отрицает, что поданное посетителю блюдо не соответствует должному качеству, можно в двух экземплярах составить претензию и обратиться в Роспотребнадзор, приложив к жалобе копию претензии. Если же признаки отравления проявились уже после употребления злополучного блюда, то к указанным документам также необходимо приложить медсправки и чеки, которые подтверждают расходы на лечение. После этого проблему будут рассматривать в досудебном порядке.

Если эта мера желаемых результатов не принесет, то стоит обратиться в суд с требованием компенсировать нанесенный ущерб.

Алехин отметил, что законодательством выплата определенной денежной суммы за отравление в заведениях не предусмотрена. Однако после соответствующего решения суда можно будет получить потраченные на лечение средства, а также взыскать сумму за нанесение морального ущерба.