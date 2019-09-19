Материнский капитал в 2020 году составит более 466 тыс. рублей
Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% .
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Правительство России в 2020 году проиндексирует материнский капитал на 3,8% и он составит 466 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», - подчеркнул глава кабмина.
В настоящее время маткапитал достиг 453 тыс. 26 рублей.
Как пишет РИА Новости, российское правительство рассматривает проект закона о федеральном бюджете на будущий год и на плановый период 2020-2022 годов. Медведев отметил, что значительные средства направят на развитие медицины, а также диспансеризацию.