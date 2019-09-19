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Обнародовавшим подлинные видео с НЛО оказался экс-лидер Blink-182

Валентина Пескова
12:42 19.09.2019
Несколько дней назад ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.
Обнародовавшим подлинные видео с НЛО оказался экс-лидер Blink-182
© Фото: Michael Mullenix, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Три видеозаписи, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, подлинность которых подтвердили ВМС США, были опубликованы 17 сентября. Как сообщает NBC Chicago, их автором оказалась организация To the Stars Academy of Arts and Sciences, руководителем которой является бывший фронтмен группы Blink-182 Том Делонг.

Певец опубликовал в своем Twitter серию ссылок на новости о видеороликах с НЛО от различных зарубежных СМИ. А кроме того, сделал репост гневного сообщения одного из поклонников, в котором тот раскритиковал высмеивавших Делонга людей «за его охоту на НЛО».

«Вы называли его сумасшедшим, что он слетел с катушек и всякое такое. А теперь посмотрите-ка: его заметили ВМС США! Так что оставьте человека в покое. Поздравляю тебя, Том, дружище», - пишет фанат.

Напомним, обнародованные видео, которые являются подлинными согласно заявлению американского военного ведомства, были сделаны в 2004 и 2015 годах. На них запечатлены два летающих объекта, которые выполняют сложные маневры, не доступные технике, существующей на Земле.

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