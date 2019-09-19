Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
После получения талона пациенты могут обратиться к старшему регистратору.
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В Калининградской поликлинике городской больницы №3 была введена опция «просто спросить». Нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
Как рассказали изданию «Клопс» в региональном Минздраве, за это время услугой воспользовались 500 человек.
«После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора», - отметили в ведомстве.
Чаще других граждане задают вопросы: как попасть на прием к специалисту, когда принимает тот или иной врач, как получить направление в областную больницу, где сделать прививку.
В Минздраве рассказали, что опция «просто спросить» есть и в других российских регионах.