Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В Калининградской поликлинике городской больницы №3 была введена опция «просто спросить». Нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

Как рассказали изданию «Клопс» в региональном Минздраве, за это время услугой воспользовались 500 человек.

«После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора», - отметили в ведомстве.

© typikal, Вконтакте

Чаще других граждане задают вопросы: как попасть на прием к специалисту, когда принимает тот или иной врач, как получить направление в областную больницу, где сделать прививку.

В Минздраве рассказали, что опция «просто спросить» есть и в других российских регионах.