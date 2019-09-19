После теракта в Луганске будет усилена охрана стратегически важных объектов
Заявление об усилении охраны озвучил председатель правительства самопровозглашенной республики.
© Видео: МВД ЛНР © Фото: МВД ЛНР
После теракта на путепроводе в Луганске председатель правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов республики.
«Усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов», - заявил Козлов на собрании оперативного штаба.
Чиновник уточнил, что эти меры коснутся электростанций, путепроводов и других важных объектов, которые дают в бюджет финансирование.
Утром 19 сентября в столице самопровозглашенной республики ЛНР в результате террористического акта был взорван мост, по которому должен был проехать гуманитарный конвой Российской Федерации.