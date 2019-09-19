Онищенко призвал «гнать драной метлой» эксперта, посоветовавшего пить спиртное

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации Минздрава о ежесуточной дозе алкоголя.

«Один из экспертов - это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», - сказал экс-глава Роспотребнадзора порталу Ura.ru.

В Минздраве выяснили, какое количество алкоголя ежедневно не принесет человеческому организму никакого вреда. Оказалось, что пять дней в неделю, согласно рекомендациям ведомства, мужчинам можно в день выпивать 900 мл пива, а женщинам - 200 мл вина.

В ведомстве предупредили, что все же нужно устраивать «трезвые дни», чтобы спиртное не оказывало на организм сильное воздействие.