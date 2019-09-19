Борьба за жизнь и со слухами: что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

Она отменила спектакли, перестала публиковать фотографии в соцсетях и выходить на связь. Ее муж поступил точно так же. Ее представителю запретили комментировать состояние здоровья актрисы. Отсутствие официальной информации всегда порождает слухи: в прессе становилось все больше сведений о том, что она госпитализирована со страшным диагнозом. Впервые о проблемах со здоровьем у «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк заговорили еще в апреле, но в сентябре сообщения стали куда более пугающими.

Страшный диагноз

Если верить всему, что пишут СМИ со ссылкой на свои источники, ситуация развивалась следующим образом: первые признаки болезни у 48-летней актрисы появились после рождения дочки Милы от фигуриста Петра Чернышева. Заворотнюк стали беспокоить сильные головные боли. Уже зимой ей диагностировали глиобластому - рак мозга. Близкий друг актрисы рассказал «Комсомольской правде», что, несмотря на плохое самочувствие, Заворотнюк не отказывалась от работы. Хуже стало весной - во время поездки в Польшу. Там актрису некоторое время наблюдали в местной больнице, а уже в апреле ее прооперировали в Германии. Врачи сделали Анастасии трепанацию черепа, сообщил «Московский комсомолец». В Москву она вернулась 25 июня.

Дальше в сообщениях прессы как будто затишье. Оно прервалось в середине сентября - актрису госпитализировали в одну из московских клиник. По данным паблика Mash, состояние здоровья Заворотнюк резко ухудшилось 13 сентября, хотя под наблюдением врачей она находилась уже две недели. До этого, по причине противопоказания дальнейшего лечения, актрису и выписали из клиники в Польше. Да и в Москве ее согласилось принять только одно медучреждение.

© Custom Medical Stock Photo, Globallookpress (архив)

Сначала журналисты писали об отеке мозга, потом - что актрису ввели в медикаментозную кому из-за воспаления легких, а еще позже - что ее частично парализовало. Медики рассматривали возможность операции, но из-за состояния актрисы любое вмешательство могло закончиться трагически. Но даже специализированную терапию пришлось прекратить. Состояние здоровья Заворотнюк ухудшилось, и врачи решили только наблюдать за ее здоровьем.

Но несмотря на сообщения СМИ о здоровье Анастасии, по данным источника портала Baza, она находится в сознании и самостоятельно дышит, а врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

#НастяЖиви

И пока медики борются за жизнь актрисы, на сообщения СМИ стали реагировать знакомые и поклонники «прекрасной няни». Пользователи соцсетей стали публиковать посты в поддержку Заворотнюк с хэштегом #НастяЖиви.

@alexwelor: «#НастяЖиви, твое время еще не пришло, только живи!» @ZaurKerimoff: «#НастяЖиви, борись! Всем сердцем с вами #АнастасияЗаворотнюк Скорейшего выздоровления!» @AnastasyaGerma2: «Недавно узнала о ситуации с Настей. Только не это, пожалуйста!!! Только не эта легенда!!! 2019 = страдание #настяживи #нянявикаживи». @alinochkazinnurova17: «Дай Бог, чтоб совершилось чудо!!! #настяживи». @nadia_pyrlyk: «Она сделала мое детство... Мне кажется, даже через пару десятков лет я не перестану пересматривать этот сериал. Очень грустно осознавать, что она находится в очень плохом состоянии. Надеемся на чудо #настяживи».

Не остались равнодушными и российские звезды. Нонна Гришаева и Филипп Киркоров опубликовали слова поддержки на своих страницах в соцсетях. Однако, большая часть известных лиц, прокомментировавших здоровье Заворотнюк, признались, что сведения о состоянии дел они получают из СМИ. А раз «никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться», как сказал бывший учитель актрисы, народный артист России Авангард Леонтьев, ничего не знает, то «шансы есть».

Но не получилось обойтись без скандала. Всему виной стало сообщение продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он не только назвал причиной болезни омоложение стволовыми клетками, но и рассказал, сколько еще сможет прожить Заворотнюк: «К сожалению, ей осталось жить несколько дней». По словам Разина, это он смог узнать у врачей, занимающихся лечением Анастасии.

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

На это замечание жестко отреагировала актриса и ведущая Алла Довлатова.

«Как у человека, этой змеи, вообще язык повернулся ставить какие-то грани, рамки, давать прогнозы, кому сколько осталось жить. Андрей, а сколько вам осталось жить? Он просто врет», - возмутилась Довлатова.

Теперь продюсер на своей странице в Instagram грозит судебными исками: его слова якобы выдернули из контекста, а имя «Андрей Разин» не может быть использовано в принципе, так как оно «запатентовано в Роспатенте».

Обратная сторона публичности

На все слухи о болезни актрисы семья Заворотнюк не реагирует. Некоторые поддерживают такую позицию, ведь даже известный человек имеет право на личную жизнь, особенно в ситуации, в которой оказалась актриса. К тому же многие считают разглашение подобной информации неэтичным поведением, а любые спекуляции на здоровье близкого, пусть и публичного человека - попросту цинизмом. Другие же призывают родных покончить с бесконечными слухами и рассказать общественности правду.

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Так, Дмитрий Шепелев, переживший смерть Жанны Фриске, которую четыре года назад убила та же болезнь, с которой борется Анастасия, призвал родственников сделать официальное заявление. В программе «Пусть говорят» он сказал, что сам поступил неправильно, когда не комментировал сообщения о болезни супруги.

«Это определенное бремя публичности», - считает Шепелев.

От родственников Заворотнюк подтверждений состояния актрисы не поступает. Но СМИ передают, что в больнице по очереди дежурят муж актрисы Петр Чернышев и ее мама. А вечером 16 сентября ее навестила и старшая дочь Анастасия, которая пришла к маме с шариком с надписью: «Я очень тебя люблю».

ЭКО или не ЭКО

Кроме споров о состоянии здоровья Заворотнюк, циркулируют слухи и о причинах болезни актрисы. Чаще всего звучит версия об ЭКО. В свое время эту же процедуру прошла и Жанна Фриске, которая также попала в больницу сразу после родов.

© a_zavorotnyuk, instagram

Заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова считает, что из-за атаки гормонов ЭКО откладывает определенный отпечаток на здоровье пациента. Кроме того, уже начали появляться сообщения медиков о том, что процедура может привести к раку молочной железы, яичников или головного мозга.

С этим не соглашается главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев, ведь каждую женщину, решившуюся на экстракорпоральное оплодотворение, проверяют на наличие различных заболеваний. Правда, он добавил в разговоре с «360», что ЭКО может спровоцировать развитие уже существующего заболевания.

Пока готовился данный материал, появилось сообщение от пиар-директора Анастасии Заворотнюк Марины Потаповой, что артистка вышла из комы и у нее «появились шансы на выздоровление».