В окрестностях Петербурга обнаружена пыль, спровоцировавшая ледниковый период

Исследователи в образцах пород, добытых в окрестностях Санкт-Петербурга и на юге Швеции, обнаружили следы космической пыли, которая стала одной из причин глобального ледникового периода.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, почти 466 миллионов лет назад между орбитами Юпитера и Марса произошло столкновение двух астероидов. Около двух миллионов лет образовавшаяся после этого пыль падала на Землю. По мнению ученых, она блокировала солнечный свет, и это провоцировало снижение температуры.

Космическая пыль находится в образцах различных геологических эпох. Однако образцы, которые были добыты специалистами в этот раз, содержали в себе ее рекордную концентрацию.

В исследовании отмечается, что химический состав частиц космической пыли указывает на их принадлежность к так называемым L-хондритам - каменным метеоритам, которые образовались почти 500 миллионов лет назад в результате распада другого гигантского метеорита, сообщает РИА Новости.