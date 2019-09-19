СМИ: российским должникам дадут шанс избежать суда

В России могут изменить систему взыскания долгов с граждан. Концепцию закона, предполагающего изменения, разработал Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Как сообщает «Коммерсант», предполагается, что досудебный порядок взыскания долгов станет обязательным, а в реестр ФССП будут включены не только коллекторы, но и кредитные организации.

Согласно концепции, взыскатель сможет подать заявление в суд, только если должник не закроет долг в течение 30 дней. Авторы инициативы полагают, что данная мера должна снизить нагрузку на ФСПП и судебные органы. Согласно действующему закону, кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки долга.

Согласно расширенному реестру ФССП в него войдут микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, операторы связи, ломбарды и управляющие компании ЖКХ. Они смогут встречаться с должником и звонить ему, направлять электронные сообщения и использовать «робота-коллектора», отмечает газета.

Новый законопроект может быть внесен в правительство до конца текущего года.