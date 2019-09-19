Генпрокуратура попросила отпустить Павла Устинова под подписку о невыезде

Генеральная прокуратура РФ просит отпустить под подписку о невыезде актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

В Мосгорсуд поступила жалоба от Генпрокуратуры, в которой ведомство попросило «изменить ее осужденному с содержания под стражей на подписку о невыезде». По ее словам, 20 сентября будет рассмотрено ходатайство ведомства.

Отмечается, что представление внес заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

Также Солопова отметила, что Мосгорсуд рассмотрит 23 сентября жалобу защиты актера на постановление по итогам предварительного слушания в отношении него. Дата рассмотрения жалобы на приговор еще не была назначена.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 годам лишения свободы участника несогласованного митинга Павла Устинова. Следствие установило, что 3 августа мужчина при задержании на несанкционированном митинге «оказал активное сопротивление» и «оказал воздействие на плечевой сустав» силовика Александра Лягина.