Семья Виктора Бута встретилась с ним в американской тюрьме

Осужденный в США россиянин Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей. Его супруга и дочь в сопровождении российского вице-консула прибыли в штат Иллинойс, где Бут отбывает 25-летний срок. Свидание продлилось четыре часа. Как пояснил наш дипломат, теперь родные Бута смогут посещать его несколько раз в неделю, но только в присутствии полицейских.

«Встреча проходила в комнате свиданий, общей, где один на один они смогли обняться и рассказать друг другу, что произошло за эти годы» , - рассказал консул-советник Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян.

Напомним, Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Затем экстрадировали в Америку, где признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, хотя никаких веских доказательств у американской стороны нет.