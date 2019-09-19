Врачи рассказали, как частое мытье влияет на организм человека

Многие врачи считают, что принимать душ и ванну ежедневно не только необязательно, но и вредно. «Звезда» решила разобраться в этой теме и обратилась за консультацией к Екатерине Вертиевой.

Как сказано в статье «Медикфорума», частое мытье выгодно прежде всего производителям моющих средств. Существует расхожее мнение, что в поддержании привычки ежедневно мыться больше всех заинтересованы производители гелей, мыла и шампуней. И этот интерес связан отнюдь не с заботой о здоровье людей, а с желанием нажиться на потребителях.

Вертиева не согласна с этим утверждением. По ее словам, мыться надо каждый день, ведь если человек редко моется, то это как раз может провоцировать развитие каких-либо заболеваний, в частности гнойничковых.

«Обычно у таких больных развиваются фолликулиты (воспаление волосяных фолликулов, в которых обычно развиваются различные штаммы стафилококков ). Поэтому мыться надо каждый день. Если у вас есть склонность к экстремально сухой коже, к ксерозу, просто надо использовать специальные средства», - рассказала она.

Врач -дерматолог отметила, что для людей, у которых есть кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит) разработаны специальные средства .

«Это масла для мытья, которое наносится на кожу вместо геля для душа, смывается, не только не повреждая кожу, а оставляет защитную пленку», - рассказала Вертиева.

Также медики говорят о том, что прием горячей ванны провоцирует сердечный приступ. С этим утверждением Вертиева согласилась.