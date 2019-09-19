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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Василиса Морозова
11:22 19.09.2019
Европейские дипломаты все чаще демонстрируют утомление и раздражение в адрес украинских коллег.
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
© Фото: Guo Chunju, Xinhua, Globallookpress

Некоторые европейские страны устали от Украины, призналась президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде», отвечая на соответствующий вопрос журналиста, отметившего усталость от Украины в «более широкой Европе».

«Причина усталости - в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее», - пояснила эстонский лидер.

Кальюлайд также добавила, что в Эстонии осознают, что в часть членов ЕС все равно «поступятся интересами Киева ради экономических отношений с Москвой». Даже в том случае, если Киеву удастся побороть коррупцию. Она посоветовала Украине демонстрировать перед Евросоюзом результаты в данном вопросе.

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