В Луганске подорвали мост, по которому должен был ехать гумконвой РФ

В столице самопровозглашенной республики ЛНР произошел террористический акт. В результате него взорван мост, по которому должен был проехать гуманитарный конвой Российской Федерации.

«Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», - сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Как пояснил Корнет, путепровод находится на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная. Он имеет важное социальное значение, так как по нему производятся перевозки хлебной продукции.

По словам главы МЧС ЛНР, когда гумконвой зашел на территорию республики, его проинформировали и перенаправили по другому пути. Поэтому КамАЗы дошли до складов разгрузки без происшествий.

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На данный момент мост перекрыт, все пути объезда прорабатываются.