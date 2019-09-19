В челябинском детсаду воспитанникам на ужин предложили соль

В Челябинске в детсаду № 293 воспитанникам на ужин предложили только шесть граммов соли.

Фото меню на 18 сентября было опубликовано на портале Pikabu. На снимке видно, что целый день детей кормили традиционной для детсада едой: каша на завтрак, суп и гуляш на обед, на полдник - сок и вафли, а в графе «Ужин» значится только одна строчка - «Соль, 6 граммов». Позднее в комментариях еще один пользователь выложил новую фотографию меню. На нем слово «Соль» перечеркнуто, и вместо него ручкой написано: «Не будет».

© Скриншот с сайта Pikabu

В детском учреждении агентству «Ura.ru» произошедшее объяснили техническим сбоем.

«У нас компьютер всегда в графе "Ужин“ автоматически выдает шесть граммов соли. Просто в этот раз забыли (строчку - прим. ред.) убрать», - объяснила агентству заведующая детского сада Марина Злакоманова.

По ее словам, в этот день в учреждении вообще не должно было быть ужина. Родители об этом были предупреждены, их также попросили забрать своих детей в 17 часов.