СМИ: врачи утвердили курс лечения Анастасии Заворотнюк

Столичные медики определились с курсом лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в одной из онкологических клиник в центре Москвы. Об этом сообщает паблик Mash.

По данным журналистов, первостепенными для пациентки являются антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Сейчас врачи, пишет паблик, поддерживают артериальное давление актрисы с помощью специальных препаратов, а также проводят инфузионную терапию.

Напомним, директор актрисы Марина Потапова сегодня подтвердила, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Как сообщила Потапова «МК», у Заворотнюк появились шансы на выздоровление, и они достаточно высоки.

В свою очередь, подруга Анастасии объяснила позицию родственников актрисы, которые не дают никаких комментариев о ее состоянии: они просто боятся сглазить ситуацию.