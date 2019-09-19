В НАТО обеспокоены безопасным судоходством на «море Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте североатлантического альянса о мерах обеспечения свободы судоходства рассказал о важности открытого доступа к морям, не забыв упомянуть некое «море Азимова».

Бэкли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, однако «и мины, и подводные лодки являются эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям». Эксперт ссылается на недавние события в Персидском заливе и в «море Азимова» (Sea of Asimov), продемонстрировавшие необходимость военно-морской мощи и необходимости для сил НАТО уничтожать мины.

© NATO

Предположительно, автор материала имел в виду Азовское море (Sea of Azov), но допустил опечатку. Скорее всего, он говорил об инциденте с украинскими моряками в Керченском проливе. В настоящий момент ошибка Пола Бэкли уже исправлена на сайте НАТО. Однако опубликованная 18 сентября в 16.57 по местному времени статья, не была исправлена до самого вечера (22.20), пишет РИА Новости.