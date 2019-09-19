МИД Чехии отреагировал на перенос памятника маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал найти достойное место для памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который собираются перенести из района Прага-6 в столицы страны. По словам министра, в таком случае Чехия не нарушит обязательства, вытекающие из ее Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ от 1993 года.

«Если мы найдем достойное место для памятника, я думаю, что мы сможем выполнить наши договорные обязательства», - цитирует Петршичека Novinky.

При этом глава МИД подчеркнул, что необходимо прекратить риторику в СМИ, в том числе имея ввиду резкие заявления российских политиков в связи с решением о переносе памятника маршалу Советского Союза, и предложил решить все дипломатическим путем.

На минувшей неделе члены руководства района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о его переносе его в один из музеев.

МИД РФ возмутился «циничным решением», а чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с памятником позором для Чехии.