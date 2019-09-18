Кабан мечты: техасский охотник поймал 180-килограммового вепря

Техасец Вайетт Волтон вместе с командой профессиональных охотников поймал 180-килограммового кабана в городе Сан-Антонио. Вепря не стали убивать, его связали, отвезли в лес и отпустили на волю.

Инцидент произошел 12 сентября. Специалистов вызвали, когда хряк неожиданно выбежал на площадку для игры в гольф, которая на тот момент была пуста.

Выловить кабана оказалось не простой задачей. Охотники затравили зверя собаками. Волтон рассказал, что животное было действительно крупным и умным, пишет The Spectrum News. Охотник добавил, что его команда за последние три года поймала в окрестностях города больше 1,2 тысячи кабанов.

В Техасе дикие свиньи являются причиной ущерба сельскому хозяйству, поэтому власти штата разрешают желающим ловить и даже убивать их любым законным способом в любое время, даже не имея охотничьей лицензии.