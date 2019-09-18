Взрывное устройство нашли в зоне КТО в Кабардино-Балкарии

Самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено силовиками в месте проведения КТО в городе Чегем в Кабардино-Балкарии.

Как рассказали ТАСС в силовых структурах, на месте работают взрывотехники.

Также силовики нейтрализовали двух боевиков, личности которых они уже установили.

«СВУ на месте обнаружено. Работают взрывотехники. Личности ликвидированных установлены», - сказал источник.

В 9 км от Нальчика в городе Чегем на территории КБР утром 18 сентября был введен режим контртеррористической операции. Режим КТО был введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов экстремисткой группировки.