Взрывное устройство нашли в зоне КТО в Кабардино-Балкарии
Режим КТО действует на улицах Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НАК
Самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено силовиками в месте проведения КТО в городе Чегем в Кабардино-Балкарии.
Как рассказали ТАСС в силовых структурах, на месте работают взрывотехники.
Также силовики нейтрализовали двух боевиков, личности которых они уже установили.
«СВУ на месте обнаружено. Работают взрывотехники. Личности ликвидированных установлены», - сказал источник.
В 9 км от Нальчика в городе Чегем на территории КБР утром 18 сентября был введен режим контртеррористической операции. Режим КТО был введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов экстремисткой группировки.