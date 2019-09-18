В ходе КТО в КБР нейтрализованы двое боевиков

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы двое боевиков, сообщает ТАСС.

«Двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия... Личности ликвидированных установлены», - сказали во властных структурах региона.

Также отмечается, что в месте проведения контртеррористической операции было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ).

С 5.00 в городе Чегем в 9 км от Нальчика на территории КБР был введен режим контртеррористической операции. Режим КТО был введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов экстремистской группировки.

Отмечается, что движение по трассе Кавказ, расположенной недалеко от этого места, не ограничено.