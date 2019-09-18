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Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Василиса Морозова
09:09 18.09.2019
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить план интеграции двух стран уже до 8 декабря.
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президенты РФ и Белоруссии могут утвердить программу интеграции к 8 декабря, заявил посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны “дорожные карты”, их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… думаю, президенты наших стран должны утвердить программу», - сказал дипломат на форуме «Технопром-2019».

Как пишет РИА Новости, Семашко подтвердил, что 6 сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации договора. По его словам, связи между государствами будут уплотняться. В настоящее время идет работа над «дорожными картами», добавил Семашко.

«Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», - подчеркнул белорусский посол.

В конце прошлого года Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблем и развитию интеграции. К 1 ноября планируется разработать около 28 дорожных карт, а к середине 2020 года - унифицированное законодательство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что две страны провели серьезную работу по интеграции.

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