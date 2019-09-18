Срок выплат компенсаций при увольнении хотят увеличить до трех месяцев

Гарантии по выплатам работникам, которых увольняют в связи с ликвидацией организации, могут быть усилены. Такой законопроект сегодня должны обсудить в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно инициативе правительства, законопроектом предлагается закрепить право за уволенными работниками на получение выходного пособия в размере среднего месячного заработка за два месяца, сообщает «Парламентская газета».

А в случае, если уволенный за это время не нашел работы, служба занятости должна будет выплатить ему компенсацию и за третий месяц. При этом работник за получением среднего месячного заработка должен будет обратиться в течение 15 дней после окончания каждого периода трудоустройства.

Также устанавливается, что предприятие, которое подлежит ликвидации, может единовременно выплатить пособие за два месяца.