СМИ: россиянам-банкротам спишут долги по штрафам ГИБДД

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который будет разрешать обнулять долги по штрафам и налогам россиян, прошедшим процедуру личного банкротства.

«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», - цитирует «Российская газета» председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По словам юриста, за год суды освободили банкротов от долгов на сумму 153,7 миллиарда рублей. Он также подчеркнул, что процедура банкротства физических лиц подразумевает жесткий аудит имущественного состояния граждан. Это означает, что с человека будет взыскано все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, однако от уплаты оставшейся части долга он будет освобожден.

Согласно действующему законодательству, с человека в случае банкротства списываются кредиты и другие долги. Однако штрафы ГИБДД или неуплаченные налоги он все же обязан уплатить. Теперь же банкротам просят и их.

Согласно данным Судебного департамента, за год банкротами признали 41,8 тысячи граждан.