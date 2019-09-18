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СМИ: россиянам-банкротам спишут долги по штрафам ГИБДД

Валентина Пескова
08:11 18.09.2019
Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и списываются.
СМИ: россиянам-банкротам спишут долги по штрафам ГИБДД
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который будет разрешать обнулять долги по штрафам и налогам россиян, прошедшим процедуру личного банкротства.

«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», - цитирует «Российская газета» председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По словам юриста, за год суды освободили банкротов от долгов на сумму 153,7 миллиарда рублей. Он также подчеркнул, что процедура банкротства физических лиц подразумевает жесткий аудит имущественного состояния граждан. Это означает, что с человека будет взыскано все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, однако от уплаты оставшейся части долга он будет освобожден.

Согласно действующему законодательству, с человека в случае банкротства списываются кредиты и другие долги. Однако штрафы ГИБДД или неуплаченные налоги он все же обязан уплатить. Теперь же банкротам просят и их.

Согласно данным Судебного департамента, за год банкротами признали 41,8 тысячи граждан.

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