Атмосферное давление в Москве опустилось на «барическое дно»
Днем, 18 сентября, температура воздуха в столице составит +11...+13.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Атмосферное давление в российской столице в эти дни находится «на барическом дне». Такое заявление сделал ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.
Как уточняет RT, в среду, 18 сентября, оно составит 733 миллиметра ртутного столба.
Температура воздуха при этом сегодня достигнет максимум +13, что, по словам Тишковца, на три градуса ниже климатической нормы. Весь день в Москве ожидается пасмурная погода.