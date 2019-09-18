В КБР введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарской республике. Он действует с 5.00 в городе Чегем, на части его территории.

Данная мера принята в связи с возможным обнаружением в одном из частных домов членов религиозно-экстремистской группировки и в целях пресечения и раскрытия террористического акта.

«Получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, в частном домовладении города Чегем», - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.

Режим КТО действует на части территории города Чегем, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем.