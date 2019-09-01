Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

В Москве 1 сентября ожидается до +25 °С. Такие данные приводит Гидрометцентр России.

Температура в столице поднимется до + 23 +25°С, ночью в Москве ожидается +11+13°С. Ожидается переменная облачность без осадков и ветер 2—7 м/с.

По прогнозам синоптиков, первая половина сентября в столице будет достаточной комфортно и теплой. Воздух местами будет прогреваться до +25 градусов. С летом в столице попрощаются только во второй декаде месяца. Температура вернется к сентябрьской норме. В целом первый осенний месяц ожидается сухим и теплым, осадков выпадет мало.