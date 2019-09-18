«Дьявольский рог» размером более 10 см вырос у мужчины на голове

Мужчине в индийском городе Сагар хирурги удалили «дьявольский рог», который вырос более чем на 10 см.

Как пишет издание Mirror, 74-летний фермер Шьям Лал Ядав, что нарост как рог единорога появился на его голове около пяти лет назад после повреждения. Мужчина не придал этому большого значения.

Только когда нарост стал расти, мужчина просил парикмахера справиться с новообразованием. После чего фермер сам попытался срезать рог, но тщетно, он только больше вырос.

Когда Лал Ядав обратился в больницу, медики подтвердили, что рог, состоящий из кератина как волосы и ногти, увеличивается в размерах. Хирурги удалили образование, а биопсия показала, что нарост оказался доброкачественным.

По словам врачей, рог снова может начать расти на черепе мужчины. Они отметили, что такое заболевание является редким и его провоцирует воздействие солнца.