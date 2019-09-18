В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии. Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба. При этом последний бой с террористами военные провели несколько недель назад.

Гости смогли убедиться, что, несмотря на устаревшие технологии, техника весьма успешно функционирует, а сирийские механики, даже при недостатке запасных частей, умудряются практически «на коленке» чинить машины и вносить свои усовершенствования для ведения городского боя. Пока личный состав обслуживает вооружение, командиры готовят новый план спецоперации против боевиков.

Эксперты остались под впечатлением от увиденного.