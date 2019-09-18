Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

Валентина Пескова
07:32 18.09.2019
Российским экспертам и журналистам представили знаменитое подразделение местной армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии. Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба. При этом последний бой с террористами военные провели несколько недель назад.

Гости смогли убедиться, что, несмотря на устаревшие технологии, техника весьма успешно функционирует, а сирийские механики, даже при недостатке запасных частей, умудряются практически «на коленке» чинить машины и вносить свои усовершенствования для ведения городского боя. Пока личный состав обслуживает вооружение, командиры готовят новый план спецоперации против боевиков.

Эксперты остались под впечатлением от увиденного.

«Можно иметь технику, которая была в боях, имеет кучу боевых повреждений, при этом это техника воюющая. Вот здесь как раз я вижу технику, которая прошла очень много, но которая остается грозным оружием. Потому что, в конце концов, побеждает не техника, побеждают люди», - заявил «Звезде» военный эксперт Владислав Шурыгин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.09.2019, 06:53
Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии
Дата18.09.2019, 05:00
Десантники Ивановского соединения ВДВ переброшены на учения «Центр-2019»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата18.09.2019, 04:10
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Дата17.09.2019, 09:03
Человек с засекреченной биографией: путь разведчика Мамсурова к первым наградам
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
07:32 В стране и мире
Видео
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
02:38 В стране и мире
Видео
Подземные крепости, забитые боеприпасами: тайные логова боевиков в Сирии показали на видео
16:20 В стране и мире
Видео
«Мы будем пить вашу кровь»: эксперт рассказал о посланиях боевиков в подземной базе в Сирии
06:53 В стране и мире
Видео
Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии
00:27 В стране и мире
Видео
Путин, Эрдоган и Роухани осудили удары Израиля по Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:51 В стране и мире
Атмосферное давление в Москве опустилось на «барическое дно»
08:39 В стране и мире
Видео
В КБР введен режим контртеррористической операции
08:31 Спорт
Нурмагомедов: «мама просила не бить людей»
08:11 В стране и мире
СМИ: россиянам-банкротам спишут долги по штрафам ГИБДД
08:03 В стране и мире
«Дьявольский рог» размером более 10 см вырос у мужчины на голове
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Видео
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Видео
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова рассказала о своей болезни
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.