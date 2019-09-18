В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии. Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба. При этом последний бой с террористами военные провели несколько недель назад.
Гости смогли убедиться, что, несмотря на устаревшие технологии, техника весьма успешно функционирует, а сирийские механики, даже при недостатке запасных частей, умудряются практически «на коленке» чинить машины и вносить свои усовершенствования для ведения городского боя. Пока личный состав обслуживает вооружение, командиры готовят новый план спецоперации против боевиков.
Эксперты остались под впечатлением от увиденного.
«Можно иметь технику, которая была в боях, имеет кучу боевых повреждений, при этом это техника воюющая. Вот здесь как раз я вижу технику, которая прошла очень много, но которая остается грозным оружием. Потому что, в конце концов, побеждает не техника, побеждают люди», - заявил «Звезде» военный эксперт Владислав Шурыгин.