«Центр-2019»: горные стрелки ЦВО отразили нападение «боевиков» в горах Тянь-Шань

Подразделения горного соединения Центрального военного округа совместно с военнослужащими Киргизии отразили нападение незаконных вооруженных формирований в горах Тянь-Шань в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Маневры проходят на горном полигоне Эдельвейс в прибрежной зоне озера Иссык-Куль.

По замыслу первого этапа учения военнослужащие Киргизии и России при поддержке артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации отразили атаку «условного противника». Кроме того горные стрелки отработали тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом уделялось действиям разведывательно-огневых контуров и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Всего в учение задействованы более 700 человек, около 140 единиц вооружения и военной техники, в том числе экипажи штурмовой и армейской авиации.