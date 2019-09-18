В МИД Украины заявили, что Западу трудно поддерживать санкции против РФ

Странам Запада все сложнее придерживаться санкций против России, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике, что побуждает россиян двигаться в правильном направлении», - сказала он в интервью изданию Welt.

Украинский министр усмотрел признаки того, что Европа отступает от своего решения по санкциям, в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также призывах к возвращению формата G8.

Кроме того, говоря о возможной встрече «в нормандском формате», Пристайко подчеркнул, что «президент Зеленский хочет добиться подлинного прогресса в течение полугода».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что в российско-украинских отношениях наступила оттепель. В будущем потребуется найти копромисс для возобновления мира и порядка.