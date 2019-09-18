Скоростной катер разбился в Венеции: есть жертвы

Скоростной катер разбился в венецианской лагуне в среду, 18 сентября. Лодка на огромной скорости налетела на насыпь недалеко от крупного курортного острова Лидо.

На борту судна находились четыре человека, но выжить удалось только одному. О его состоянии пока не известно. Одним из погибших оказался известный 76-летний итальянский конструктор, бизнесмен и гонщик Фабио Буцци.

© TgrVeneto, Twitter

По данным агентства ANSA, он пытался преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции за рекордное время. Его катер был способен развивать скорость до 130 километров в час.

© TgrVeneto, Twitter

Искореженное от удара судно уже извлекли из воды. На месте трагедии находятся экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.