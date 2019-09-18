Венгерский дрифт с огоньком: пожарная машина опрокинулась во время заезда
Водитель грузовика не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.
© Видео: Jim, Twitter © Фото: Jim, Twitter
Конфузом закончилось показательное выступление пожарной бригады в Венгрии. Спасатели должны были потушить установленное на площади горящее авто, но водитель машины заложил слишком крутой вираж.
Пожарный грузовик сильно разогнался, в результате водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. В итоге помощь понадобилась уже самим спасателям.
Пятерых человек отправили в больницу, а удивленные зрители поторопились распространить видео по сети, где оно собрало сотни гневных и насмешливых комментариев.