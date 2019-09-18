Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

На Украине расследуют поджог одного из домов экс-главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой. Ее особняк находился в поселке Гореничив Киевской области.

Офис президента Владимира Зеленского назвал поджог дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента. Бывший руководитель кредитной организации утверждает, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

На пепелище следователи обнаружили так называемую зажигательную ракету. Сама бывшая чиновница сейчас находится в Лондоне. Поджог она связала с двумя другими недавними происшествиями. В августе в Лондоне ее сбила машина на пешеходном переходе. Сейчас полиция выясняет, было ли это покушением. В начале месяца в Киеве неизвестные сожгли машину родственницы Гонтаревой, пишет украинское издание «Новое время».

Ранее бывшая чиновница заявляла, что ей угрожает бизнесмен Игорь Коломойский. Сам предприниматель назвал это сказками и отметил, что поджог выгоден самой Гонтаревой, чтобы ее не выдали Украине. В Киеве в отношении нее открыто уголовное дело. Она обвиняется в хищении 109 миллионов долларов госсредств.