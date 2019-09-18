«МиГ» провел благотворительную акцию в Крыму для одаренных детей из малообеспеченных семей

В пансионате «Зенит» в селе Морское недалеко от города Судак 17 сентября прошло праздничное мероприятие в рамках благотворительной акции для одаренных детей из малообеспеченных семей, организованное российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» совместно с депутатами Госдумы России.

Ребят поприветствовали трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ, президент Фонда поддержки и развития спортивной борьбы Артур Таймазов, генеральный директор «МиГ» Илья Тарасенко, главы исполнительной и законодательной ветвей власти Республики Крым, общественной палаты РК, руководители профильных министерств и ведомств региона.

Гости осмотрели территорию пансионата «Зенит» и встретились с отдыхающими здесь детьми. Для участников смены были организованы мастер-классы по авиастроению и праздничный концерт.

Акция, организованная российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» совместно с депутатами Госдумы РФ, проходит в Крыму в третий раз. В этом году в ней приняли участие 60 детей – победителей Всероссийских образовательных олимпиад и спортивных соревнований.