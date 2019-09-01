Редчайшая находка: двухголовую черепаху обнаружили в США

В США, в городе Хилтон-Хед-Айленд, была обнаружена черепаха в двумя головами. О своем открытии в Facebook рассказали представители организации по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island.

«Вчера при осмотре гнезд был обнаружен этот малыш. Эта мутация чаще встречается у рептилий, чем у других животных, но все равно очень редка», - говорится в сообщении.

Специалисты приняли решение отпустить черепашку в океан.

Фотография пресмыкающегося была опубликована в Сети. Всего за пару суток публикация набрала более семи тысяч лайков и тысячи репостов.