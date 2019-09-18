Полицию обяжут уведомлять россиян о госпитализации их родных

В Госдуме предлагают расширить обязанности сотрудников полиции. В частности, парламентарии считают, что правоохранители должны сообщать родственникам или друзьям пострадавших всю информацию о происшествии: о том, какие меры помощи приняли, в какую медицинскую организацию направлен человек.

Изменения в федеральный закон «О полиции», направленные на обеспечение прав граждан, были приняты в первом чтении 17 сентября.

«На полицию предлагается возложить обязанность сообщать близким или родственникам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также о его направлении в медорганизацию», - сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что информировать необходимо не позднее 24 часов. В настоящее время стражи порядка обязаны только оказывать пострадавшим первую медпомощь, а извещать их родственников о произошедшем или сообщать в какую больницу пострадавшие были доставлены, они не должны.

Кроме того, задержанным расширят перечень лиц, с которыми они имеют право связаться. Граждане смогут звонить при задержании любым родственникам, а не только ближайшим.