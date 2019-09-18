Четыре раза и без остановки: американка переплыла Ла-Манш и поставила рекорд

Американка Сара Томас, которой в прошлом году удалось вылечиться от рака груди, совершила еще один подвиг. Она стала первым в истории человеком, переплывшим Ла-Манш четыре раза подряд без остановки. Свой заплыв 37-летняя женщина посвятила всем, кто борется с онкологией.

Сара отправилась в плавание в воскресенье, 15 сентября, а окончательно вышла на берег в британском городе Дувр уже во вторник утром, 17 сентября, преодолев расстояние более 215 километров. Она провела в воде больше 54 часов.

На берегу Томас встречали болельщики и друзья. Они поздравили пловчиху, вручив ей шампанское и шоколад.