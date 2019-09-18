«Живой!»: жалобно мяукавшего котенка вытащили из пепелища под Петербургом

Спасатели обнаружили котенка при разборе завалов сгоревшего дома в Новой Ладоге. Измазанного сажей погорельца вытащили буквально из-под руин бывшей церковно-приходской школы.

Дознаватель, который приехал в Волховский район, чтобы определить, почему загорелось здание 19 века, услышал жалобное мяуканье, но долго не мог понять, откуда доносятся звуки. Поняв, что одному ему не удастся справиться, он позвал на помощь пожарных.

Совместными усилиями мужчинам удалось вытащить зверька из-под завалов. Малыш был промокший, напуганный и грязный. Кадры чудесного спасения публикует пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Усатого направили в ветеринарную клинику. Сейчас жизнь животного вне опасности. Ему ищут новый дом и новых хозяев.